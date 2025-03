Odbor za pravosodje za usklajene rešitve pri delovanju sistema sodnikov porotnikov

Ljubljana, 13. marca - Odbor za pravosodje je opravil razpravo o vlogi in pristojnostih sodnikov porotnikov. Zaradi neenotne prakse na tem področju so ministrstvu za pravosodje in vrhovnemu sodišču sklenili predlagati ustanovitev skupne delovne skupine, ki bo preučila veljavno ureditev delovanja sistema sodnikov porotnikov ter pripravila usklajene rešitve.