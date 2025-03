Med novostmi CJVT tudi gradnja velikega jezikovnega modela za slovenščino

Ljubljana, 20. marca - Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL) so danes predstavili dejavnosti Centra za jezikovne vire in tehnologije (CJVT UL). Med drugim gradijo veliki jezikovni model za slovenščino GaMS, s katerim želijo omogočiti razvoj varne, kakovostne in odprto dostopne umetne inteligence v slovenščini.