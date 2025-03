Dora Šustić na Fabuli: Ni vsaka zgodba emancipacijska

Ljubljana, 14. marca - Na literarnem festivalu Fabula so kot eno od osrednjih gostij v četrtek v Cankarjevem domu gostili hrvaško pisateljico in filmsko ustvarjalko Doro Šustić. Ob romanu Psi je spregovorila o nezdravih odnosih in boju za svobodo. Njena protagonistka je na prehodu od zaljubljene do svobodne ženske, a po mnenju avtorice ni vsaka zgodba emancipacijska.