Evropske borze s padci; cenejša nafta, stabilen evro

London/Frankfurt/Pariz, 13. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, potem ko ameriški predsednik Donald Trump ne popušča v trgovinski vojni. Zadnja med njegovimi grožnjami s carinami so 200-odstotne dajatvami na vino, šampanjec in žgane pijače iz EU. Nafta se je pocenila, tečaj evra je stabilen, zlato pa je na novi rekordni vrednosti.