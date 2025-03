Odbor DZ za notranje zadeve zavrnil predlog SDS o ukrepih za boljšo varnost

Ljubljana, 14. marca - Člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so na seji, kjer so na zahtevo SDS razpravljali o varnosti, zavrnili predlog sklepa, s katerim bi ministrstvo za notranje zadeve pozvali, naj pripravi ukrepe za boljšo varnost države. Predstavniki ministrstva in policije so zagotovili, da je Slovenija varna.