Policija zavrača očitke predsednika Knovsa

Ljubljana, 13. marca - Policija je danes zavrnila sredine navedbe predsednika komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Janeza Žaklja (NSi) o pomanjkljivem sodelovanju in odtekanju informacij. "Korektno sodelujemo s komisijo, kateri v nadzorih nudimo vse potrebne informacije v skladu z zakonodajo in pristojnostmi komisije," so zapisali v odzivu.