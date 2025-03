Trump: Nihče ne izganja Palestincev iz Gaze

Washington/Aman/Ramala, 13. marca - Nihče ne izganja Palestincev iz Gaze, je v sredo na srečanju z irskim premierjem Michealom Martinom v Washingtonu povedal predsednik ZDA Donald Trump. Izjavo Trumpa, ki je pred tem predstavil načrt, po katerem bi ZDA prevzele Gazo in okoli dva milijona Palestincev izselile v arabske države, so pozdravili PLO, Hamas, Egipt in Jordanija.