Vreme: Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in širil proti vzhodu

Ljubljana, 13. marca - Zvečer bodo še posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in do jutra razširil nad vso Slovenijo. Na severozahodu so vmes sprva možne tudi posamezne nevihte. Meja sneženja se bo na severozahodu spustila do alpskih dolin, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 10, v alpskih dolinah okoli 1 stopinje Celzija.

V petek bo oblačno z obilnimi padavinami. Največ padavin bo v osrednji Sloveniji in na jugozahodu. Dež bo popoldne prehodno oslabel in marsikje ponehal, ter se nato zvečer od juga znova nekoliko okrepil in razširil nad vso Slovenijo. Ponekod na jugu so možne nevihte. Na Primorskem bo pihal jugo, drugod pa šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 16, na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija.

Opozorilo: Od noči na petek do petka popoldne so pričakovane obilne padavine, ki bodo najbolj izrazite v zahodni in osrednji Sloveniji. V visokogorju se povečuje nevarnost proženja snežnih plazov in bo v petek in soboto velika, 4. stopnje.

Obeti: V soboto bo oblačno s padavinami. V notranjosti bo prehodno zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

V nedeljo bo še večinoma oblačno. Ponekod bodo še manjše padavine.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope in Sredozemlja je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka k nam vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo dež iznad Italije širil proti vzhodu in se ob tem okrepil. V petek bo oblačno in sprva deževno, dež bo popoldne prehodno ponehal, le v krajih južno od nas bo še deževalo. Še bo vetrovno, zlasti vzhodno in južno od nas.

Biovreme: V petek in soboto bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.