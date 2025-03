Deležniki v luči požara v Puconcih pozvali k ureditvi javne službe sežiganja odpadkov

Ljubljana, 13. marca - Požar v podjetju Cerop Puconci ni naključje, obvezna gospodarska javna služba sežiganja gorljivih komunalnih odpadkov ne deluje, so na današnji novinarski konferenci opozorili predstavniki podjetja, zbornice komunalnega gospodarstva in združenja predelovalcev komunalnih odpadkov. Državo so pozvali k nujni ureditvi energetske izrabe odpadkov.