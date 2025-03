Na ministrstvu za delo sprejeli ukrepe glede mirovanja štipendij

Ljubljana, 13. marca - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so sprejeli ukrepe za odpravo zaostankov glede reševanja pritožb študentov, ki so prejeli odločbe o mirovanju štipendij. Za STA so sporočili, da se zavedajo pomena pravočasnega in ustreznega reševanja pritožb študentov in upajo, da bodo zaostanke rešili čim prej.