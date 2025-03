Ljubljanska borza: Indeks ob pol odstotka

Ljubljana, 13. marca - Najpomembnejše delnice na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju pocenile. Indeks SBI TOP je izgubil 0,48 odstotka in se ustalil pri 2001,80 točke. Promet je bil s skoraj 1,62 milijona evrov razmeroma skromen, več kot polovica ga je odpadla na delnice Krke. Te so se kljub višjemu lanskemu dobičku od prvotnih ocen pocenile.