Velik odziv mariborskih študentov na 20. krvodajalsko akcijo

Maribor, 13. marca - Letošnje jubilejne 20. krvodajalske akcije v organizaciji Študentskega sveta Univerze v Mariboru se je udeležilo kar 213 študentov, so sporočili iz Univerze v Mariboru in dodali, da je več študentov kri darovalo le v prvi akciji leta 2005. Tako velik odziv pomeni izjemen prispevek k polnjenju zalog krvi in oskrbi bolnikov, so dodali.