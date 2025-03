Celjski nogometaši po enajstmetrovkah proti Luganu v zgodovinski četrtfinale konferenčne lige

Thun, 13. marca - Nogometaši Celja so na povratni tekmi osmine finala v Thunu po enajstmetrovkah proti Luganu napredovali v zgodovinski prvi slovenski četrtfinale konferenčne lige. Celjani, ki so prvo tekmo dobili z 1:0, so danes sicer po podaljških zaostajali s 4:5, pri enajstmetrovkah pa so bili s 3:1 boljši od Švicarjev.