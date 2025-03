Za modernizacijo in širitev nemških železnic potrebnih do 150 milijard evrov

Berlin, 13. marca - Za modernizacijo obstoječe železniške mreže in digitalnih tehnologij bodo v Nemčiji do leta 2034 potrebovali 80 milijard evrov, za širitev mreže in pospešitev digitalnega prehoda pa bi bilo do istega leta potrebnih celo do 150 milijard evrov, je razvidno iz dokumentov, ki jih je pridobila nemška tiskovna agencija dpa.