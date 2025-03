Dijaki Srednje šole tehniških strok Šiška v novih sodobnih prostorih

Ljubljana, 13. marca - Na Srednji šoli tehniških strok Šiška, ki jo obiskuje 850 dijakov treh tehničnih smeri elektrotehnike, računalništva in mehatronike, so danes uradno odprli nove prostore. Celotni stroški izgradnje prizidka ob severni strani šole, ki se je začela novembra 2021, so ocenjeni na dobrih 5,5 milijona evrov.