Episkop s pogledom v preteklost, sedanjost in prihodnost Goriške

piše Maja Lazar

Nova Gorica, 15. marca - Pod okriljem Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) v okviru letošnje Evropske prestolnice kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica v novogoriški Knjigarni in kavarni Maks ob sredah potekajo dogodki projekta Episkop, ki osvetljuje mnogotere preteklosti, raznolike sedanjosti in možne prihodnosti Goriške.