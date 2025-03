Vlada policiji omogočila dodatno porabo sredstev za investicije

Ljubljana, 13. marca - Vlada je na današnji seji dala soglasje ministrstvu za notranje zadeve oziroma policiji za prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2025 prek načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države do skupne višine skoraj 7,2 milijona evrov. Sredstva so v celoti zagotovljena znotraj finančnega načrta policije, so sporočili po seji vlade.