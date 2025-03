Slikanica Ide Mlakar Črnič in Petra Škerla Tu blizu živi deklica z nagrado v Grčiji

Atene, 14. marca - Slikanica Ide Mlakar Črnič in Petra Škerla Tu blizu živi deklica je v grški izdaji, ki je izšla pri založbi Vakxikon Publications, prejela grško nagrado The Elniplex Award. Eno največjih nagrad za otroško literaturo v Grčiji zadnjih 13 let podeljuje revija Elniplex, so sporočili iz KUD Sodobnost International, pri kateri je izvorno izšla.