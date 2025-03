Nov krog kadrovskih usklajevanj pri predsednici za zdaj še brez preboja

Ljubljana, 13. marca - Pri predsednici republike Nataši Pirc Musar se te dni odvija nov krog kadrovskih usklajevanj. Pri njej so se danes oglasili predstavniki strank koalicije in SDS. Kot je sklepati iz izjav vodij poslanskih skupin, preboja pri iskanju kandidatov za guvernerja in varuha človekovih pravic še ni, bližje so pri sodnikih evropskih sodišč.