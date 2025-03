Stari znanec policije ukradel reševalno vozilo

Maribor/Murska Sobota, 13. marca - Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so zjutraj ustavili moškega v reševalnem vozilu, za katero se je izkazalo, da ga je ukradel na območju Murske Sobote. Policisti so mu odvzeli prostost in mu zasegli posušene rastlinske delce. Moškega je v obravnavo prevzela PU Murska Sobota, ki je moškega zaradi nasilja v družini obravnavala že v sredo.