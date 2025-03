IfW ob napovedanih obrambnih izdatkih izboljšal napoved rasti nemškega BDP

Kiel, 13. marca - Nemško gospodarstvo se bo prihodnje leto okrepilo bolj od pričakovanj, so danes sporočili z gospodarskega inštituta IfW iz Kiela. Kot so preračunali, se bo nemški bruto domači proizvod (BDP) leta 2026 okrepil za 1,5 odstotka, ne le za 0,9 odstotka, kot so ocenili v zimski napovedi. Izboljšanje obetov je posledica načrtovane porabe za obrambo.