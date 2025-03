Zveza podpisala pogodbe z atleti v višini 350.000 evrov

Ljubljana, 13. marca - Atletska zveza Slovenije (AZS) je podpisala vsakoletne pogodbe s športniki v višini 350.000 evrov. V prvi vrhunski selekciji so evropski prvak in svetovni podprvak Kristjan Čeh, dvoranska evropska podprvakinja Tina Šutej, nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček in Lia Apostolovski.