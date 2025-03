Letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijona kot uvod v novo uprizoritev prihodnje leto

Škofja Loka, 13. marca - Kot uvod v novo uprizoritev Škofjeloškega pasijona, ki bo prihodnje leto, so v Škofji Loki in okolici pripravili Dneve Škofjeloškega pasijona. Program dogodkov bo potekal med 18. marcem in 21. aprilom, ko se bodo zvrstili razstave, koncerti in predavanja. Za sklep bo potekal Romualdov dan, poimenovan po avtorju pasijona.