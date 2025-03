Fannemel začasno glavni trener norveških skakalcev

Oslo, 13. marca - Nekdanji norveški smučarski skakalec Anders Fannemel bo začasni glavni trener norveške skakalne reprezentance, so za norveški portal NRK potrdili pri tamkajšnji zvezi. To pomeni, da Slovenec Bine Norčič ne bo vodil skakalcev v svetovnem pokalu, potem ko je v začetku tega tedna dobil to nalogo po suspenzu glavnega trenerja Magnusa Breviga.