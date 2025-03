Poljski senat prižgal zeleno luč predlogu o omejitvi pravice do azila

Varšava, 13. marca - Zgornji dom poljskega parlamenta je danes izglasoval zakon, ki bo vladi omogočil, da začasno omeji pravico do azila. Varšava trdi, da je ukrep namenjen zajezitvi pritoka migrantov, ki nezakonito prihajajo iz sosednje Belorusije v okviru načrtov Minska in Moskve za izvajanje pritiska na EU. Skupine za človekove pravice so do zakona kritične.