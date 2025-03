Karitas bo v trgovinah Hofer znova zbiral izdelke za otroke in družine v stiski

Ljubljana, 13. marca - Slovenska karitas bo tudi letos v vseh 93 Hoferjevih trgovinah zbirala izdelke za otroke in družine v stiski. Živila in izdelke za higieno bodo kupci lahko od petka do 22. marca odložili v nakupovalni voziček pri pakirnem pultu in polepšali velikonočne praznike tistim, ki potrebujejo pomoč, so sporočili iz Slovenske karitas.