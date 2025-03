V središču Zagreba odprli razstavo slovenske umetnice Samire Kentrić

Zagreb, 13. marca - V središču Zagreba so v sredo odprli razstavo del slovenske umetnice, ilustratorke in avtorice grafičnih romanov Samire Kentrić z naslovom Izvan konteksta. Razstavljene slike so nastale kot vizualni spremljevalci o dogodkih, ki so zaznamovali zadnjih 20 let, osredotočajo pa se na položaj ženske v zahodni družbi in druga družbena dogajanja.