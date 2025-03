Alja Kavčič iz UKC Ljubljana med zmagovalci 11. mednarodne nagrade Medis

Ljubljana, 14. marca - Na Ljubljanskem gradu so v četrtek zvečer razglasili devet dobitnikov mednarodne nagrade Medis, ki jo že 11 let podeljujejo za raziskave na področju medicine in farmacije. Med njimi je slovenska predstavnica z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Alja Kavčič. Njen prispevek je bil najboljši na področju pediatrije.