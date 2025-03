Policija v Šibeniku pri 34-letnem Slovencu odkrila večjo količino kokaina

Šibenik, 13. marca - Hrvaška policija je v torek na avtocesti blizu Šibenika ustavila 34-letnega slovenskega državljana, pri katerem je odkrila več kot 200 gramov kokaina in nekaj hašiša. Proti njemu in sopotniku, 26-letnemu Hrvatu, so zaradi suma nezakonite proizvodnje in trgovine z mamili vložili kazensko ovadbo, je danes sporočila šibeniška policija.