Na Hrvaškem 20 milijonov evrov letno za obvezni vojaški rok

Knin, 13. marca - Na Hrvaškem bodo zakon o uvedbi obveznega služenja vojaškega roka po napovedih ministra za obrambo Ivana Anušića sprejeli predvidoma do sredine julija. Minister je v sredo ob tem ocenil, da bodo stroški za usposabljanje do pet tisoč nabornikov letno znašali 20 milijonov evrov. Na Hrvaškem vsako leto doseže polnoletnost med 18.000 in 19.000 moških.