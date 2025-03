V Postojni z marcem podražili storitve obeh vrtcev

Postojna, 15. marca - Postojnski občinski svetniki so v tem tednu sprejeli podražitev obeh vrtcev v občini. Kot je za STA pojasnil župan Igor Marentič, gre za povprečno sedemodstotno podražitev, vanjo pa so bili prisiljeni zaradi vse višjih stroškov dela in materialnih stroškov. Podražitev bodo uporabniki prvič občutili pri naslednji položnici.