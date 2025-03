Vreme: Na vzhodu se bo delno zjasnilo, na zahodu bo občasno še deževalo

Ponoči se bo dež okrepil in do jutra razširil proti vzhodu. V petek bo oblačno z obilnimi padavinami. Največ padavin bo v osrednji Sloveniji in na jugozahodu. Meja sneženja se bo na severu približala višje ležečim alpskim dolinam. Dež bo popoldne prehodno oslabel in marsikje ponehal, ter se nato zvečer od juga znova nekoliko okrepil in razširil nad vso Slovenijo. Na Primorskem bo pihal jugo, drugod pa šibak do zmeren jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 10, v alpskih dolinah okoli 1, najvišje dnevne pa od 9 do 16, na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija.

Obeti: V soboto bo oblačno s padavinami, ki jih bo več na zahodu. V notranjosti bo prehodno zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma suho, čez dan se bo predvidoma delno razjasnilo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope in Sredozemlja je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka k nam vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dež prehodno večinoma ponehal, marsikje se bo delno razjasnilo, občasno bo še nekaj padavin v krajih zahodno in južno od nas. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. V soboto bo oblačno in večinoma deževno, dež bo popoldne prehodno ponehal, le v krajih južno od nas bo še deževalo. Še bo vetrovno.

Biovreme: Danes čez dan bo vremenska obremenitev prehodno popustila in se znova povečala v noči na petek. V petek bo vremensko obremenitev čutilo veliko ljudi.