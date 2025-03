Ljubljana, 13. marca - Državni sekretar Matevž Frangež se danes ob 8.55 v Hiši plesa na Ulici gledališča 8 v Ljubljani ne bo udeležil nacionalnega in mednarodnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih Popri, kot je bilo napovedano sprva, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.