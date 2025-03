Potres prebivalce Neaplja pognal na ulice

Neapelj, 13. marca - Območje Neaplja na jugu Italije je ponoči stresel potres z močjo 4,4, zaradi katerega so številni noč preživeli na prostem in v avtomobilih. Iz delno porušene hiše v bližini epicentra na vulkanu so rešili človeka. V delu mesta je bila motena oskrba z elektriko, poročanje italijanskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.