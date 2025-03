Oklahomi v ligi NBA derbi proti Bostonu

Boston, 13. marca - Košarkarji Oklahome so v severnoameriški ligi NBA na derbiju vodilnih ekip proti Boston Celtics v gosteh s 118:112 premagali branilce naslova. Za Oklahomo je bila to 17. zmaga na zadnjih 18 tekmah. Dvoboj med OKC in Bostonom je za številne poznavalce najbolj verjeten scenarij za finale lige NBA, zato je tekma v TD Gardnu dobila velik pomen.