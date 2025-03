Ameriška agencija za zaščito okolja odpravlja okoljevarstvene ukrepe

Washington, 13. marca - Ameriška agencija za zaščito okolja (EPA) bo ukinila skupaj 31 okoljskih regulativnih ukrepov. Novi prvi mož agencije, nekdanji republikanski kongresnik iz New Yorka Lee Zeldin, je v prispevku za časnik Wall Street Journal to označil kot konec podnebne religije in začetek zlate dobe Amerike.