Newyorške borze končale v zelenem

New York, 12. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzgor. Delniški trgi so v sredo večinoma rasli na obeh straneh Atlantika, saj so se vlagatelji odrekli zadnjim carinam Washingtona, da bi se osredotočili na ohlajanje inflacije v ZDA in načrt za prekinitev ognja v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.