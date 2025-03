Oblakov Atletico po enajstmetrovkah ostal brez četrtfinala lige prvakov

Ljubljana, 12. marca - Po Barceloni, Bayernu, Interju in PSG so se danes v četrtfinale nogometne lige prvakov uvrstili še Borussia Dortmund, ki je s skupnim izidom 3:2 izločila Lille, Arsenal, ki je z 9:3 premagal PSV, Aston Villa, ki je s 6:1 odpravila Brugge, in rekorder po številu naslovov Real Madrid, ki je po enajstmetrovkah ugnal Atletico Madrid z Janom Oblakom.