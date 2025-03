Papeževo zdravstveno stanje ostaja stabilno

Vatikan, 12. marca - Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se v rimski bolnišnici Gemelli že skoraj mesec dni zdravi zaradi pljučnice, je stabilno, so danes sporočili iz Vatikana. Dodali so, da so rentgenske preiskave potrdile izboljšanje njegovega stanja, ki so ga zabeležili v prejšnjih dneh.