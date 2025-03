Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 12. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo do sobote vsako noč med 22. in 4. uro zjutraj zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Obvoz v času zapor bo po glavni cesti Šmarje Sap-Škofljica-Ljubljana. Dela se bodo nadaljevala tudi naslednji teden.