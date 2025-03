Andragoški center s povabilom k oddaji ponudb o ustvarjanju dogodkov za vseživljenjsko učenje

Ljubljana, 12. marca - Andragoški center Slovenije organizatorje dogodkov vabi k sodelovanju pri projektu Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje in kampanje Lahko.si. Cilj dogodkov naj bo navdihniti mlade in jih spodbuditi k učenju. Za organizacijo desetih izbranih dogodkov je na voljo 120.000 evrov. Ponudbe lahko prijavitelji oddajo do 31. marca.