Sankcioniranje kampiranja na črno naj bi bilo po novem v pristojnosti občin

Jesenice, 12. marca - Župani zgornje Gorenjske so bili po današnjem srečanju z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem zadovoljni z novico, da naj bi po spremembi zakona občine lahko same odločale glede kaznovanja kampiranja na črno. Z ministrom so se dogovorili tudi za nadaljnje sodelovanje pri obvladovanju prometnih zamaškov in drugih varnostnih izzivov.