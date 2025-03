Nekdanji smučarski skakalec Tande: Vsi goljufamo

Oslo, 12. marca - Afera v smučarskih skokih, ko so Norvežane zalotili pri goljufiji s skakalnimi dresi na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, dobiva vse večje razsežnosti. Potem ko so v norveški ekipi suspendirali že precej vpletenih, so goljufanje v preteklosti priznali tudi nekdanji skakalci, tudi Daniel-Andre Tande, poroča nemška tiskovna agencija dpa.