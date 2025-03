Svetovni dan ledvic v znamenju ozaveščanja o pomenu zgodnjega odkrivanja ledvičnih bolezni

Ljubljana, 13. marca - Na današnji svetovni dan ledvic bodo različna društva in drugi z akcijami ozaveščala o pomenu zgodnjega odkrivanja in zdravljenja ledvičnih bolezni. S sloganom Brez ledvic si ful drugačen - Ali ste prepričani, da so vaše ledvice OK? spodbujajo javnost, da se udeleži presejalnih programov in odzove pozivu referenčne ambulante.