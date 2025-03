Evropski parlament se je po 100 dnevih Evropske komisije zavzel za močno Evropo

Strasbourg, 12. marca - Evropski poslanci so danes na razpravi o prvih 100 dneh Evropske komisije poudarili, da potrebuje Evropska unija v trenutnih negotovih časih močno vodstvo, nujno je tudi hitrejše ukrepanje. Nekateri poslanci so bili sicer kritični do prioritet komisije in načina njihovega financiranja, med drugim iz kohezijskih sredstev.