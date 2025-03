Na sojenju za uboj v Mariboru priče o nasilju in ljubosumju pokojnega

Maribor, 12. marca - Na mariborskem sodišču se je nadaljevala glavna obravnava obtožene za uboj moža maja 2022 v Mariboru. Obdolžena krivde ne priznava in trdi, da je delovala v samoobrambi zaradi dolgotrajnega psihičnega in fizičnega nasilja. Da je do tega prihajalo, izhaja tudi iz današnjega pričanja sorodnikov pokojnika in obtožene.