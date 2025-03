Odbor za infrastrukturo potrdil tri predloge novel s področja prometa

Ljubljana, 12. marca - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes potrdil predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa. Ta med drugim predvideva višjo globo za voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu oziroma ki vozijo ali se ustavijo na njem. Prikimal je tudi predlogoma novel zakonov o celostnem prometnem načrtovanju in o prevozih v cestnem prometu.