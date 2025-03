Evropski parlament pričakuje, da bo Rusija sprejela dogovor o prekinitvi ognja

Strasbourg, 12. marca - Evropski parlament je danes sprejel dve resoluciji, s katerima je med drugim pozdravil predlog o 30-dnevni prekinitvi ognja v vojni med Kijevom in Moskvo. Pričakuje, da ga bo Rusija sprejela in prenehala napadati Ukrajino. Evroposlanci so še pozvali k okrepitvi pomoči Ukrajini in evropske obrambe ter poenostavitvi odločanja o obrambnih vprašanjih.