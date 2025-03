V občini Grosuplje odprli prizidek k OŠ Brinje

Grosuplje, 12. marca - V občini Grosuplje so danes odprli prizidek k Osnovni Šoli Brinje, v kateri poleg osnovne šole deluje tudi šola za učence s prilagojenim programom. S tem po besedah župana Petra Verliča rešujejo prostorsko stisko obeh šol. Šola je med drugim dobila 12 novih učilnic in telovadnico, kuhinja in jedilnica pa sta večji.