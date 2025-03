DNS nasprotuje ukinitvi dopisništva in odpuščanju novinarjev na Delu

Ljubljana, 12. marca - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) ostro nasprotuje ukinitvi dopisništva v Kopru in odpuščanju novinarjev na časopisni hiši Delo. Ta odločitev pomeni nadaljnje osiromašenje slovenske medijske krajine in še dodatno centralizacijo medijske produkcije, opozarjajo. Zahtevajo, da vodstvo Dela pretehta svoje odločitve, so zapisali v sporočilu za javnost.